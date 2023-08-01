"الزمالك أهدر انتصارًا سهلًا، الأهلي كان سيهزم الشباب 8-0"

الفريق المصري خسر أمام نظيره السعودي في كأس الملك سلمان

GOAL

خسر الزمالك أمام الشباب السعودي مساء أمس في ثاني جولات دور المجموعات من كأس الملك سلمان العربية بهدف نظيف سجله إيفر بانيجا من ركلة جزاء أثارت جدلًا واسعًا وغضبًا كبيرًا من الجانب المصري.

أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق قلل كثيرًا من قوة الفريق السعودي، مشيرًا إلى أنه أسوأ من الاتحاد المنستيري الذي هزمه الزمالك بالأربعة في المباراة الأولى، ومؤكدًا أن الأهلي كان سيفوز عليه بنتيجة 8-0.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "الريموننتادا" مع النجم المعتزل أحمد حسام ميدو "الزمالك أضاع انتصارًا سهلًا جدًا، الشباب فريق ضعيف بدنيًا وغير جاهز أبدًا، الشباب أسوأ من الاتحاد المنستيري الذي هزمه الزمالك في الجولة السابقة".

أضاف "لا يوجد مبرر لتلك العصبية الزائدة للاعبين، المباراة سهلة والمنافس ضعيف، الأهلي المصري لو واجه الشباب سيهزمه 8-0، فريق ضعيف بالفعل وغير جاهز لخوض تلك المواجهة".

يُشار إلى أن الزمالك سيُواجه النصر في مباراة حاسمة لحسم موقفه من التأهل لدور الـ8 في الجولة الختامية لدور المجموعات، ويتصدر النصر والشباب المجموعة بـ4 نقاط لكل منهما فيما يتواجد الفريق المصري ثالثًا بـ3 نقاط وأخيرًا الاتحاد المنستيري دون أي رصيد وقد خرج من الحسابات تمامًا.

GOAL