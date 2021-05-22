رحيل لجنة عماد عبد العزيز

قرر أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، تعيين حسين لبيب رئيسًا لنادي الزمالك، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وجاء تشكيل اللجنة الجديدة كالتالي: محمد الإتربي نائبًا للرئيس، طارق جبريل مديرًا ماليًا، حسين السمري مديرًا تنفيذيًا، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي، وعضوية كل من: هاني بيرزي، عمرو أدهم، حسام المندوه وحسين السيد.

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وقال وزير الرياضة: "حرصًا على المؤسسة لن يتم تأجيل الانتخابات ستقام في الأول من سبتمبر المقبل، وخلال الفترة المقبلة مصلحة فريق الكرة تأتي في المقام الأول".

فيما قال الرئيس الجديد: "فريق الكرة له كل الاهتمام، وتمويل النادي ماديًا من أهم أولوياتنا، ولن أتحدث الآن عن تفاصيل لحين الحديث مع أعضاء اللجنة".

ويأتي تعيين اللجنة الجديدة خلفًا للسابقة التي ترأسها عماد عبد العزيز، على أن تكون لجنة لبيب هي الأخير قبل الانتخابات، إذ ستتولى مسؤولية النادي والانتخابات حتى سبتمبر المقبل.

يذكر أن القلعة البيضاء تعتمد على اللجان المؤقتة منذ حل مجلس الإدارة المنتخب برئاسة مرتضى منصور، بداعي وجود عديد المخالفات المالية.