خاص | الزمالك يتواصل مع مهاجم الهلال لضمه، والزعيم يُوضح موقفه

صفقة قوية للفريق المصري حال تمت

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن مسؤولي الزمالك المصري تواصلوا مع عمر خربين مهاجم الهلال السعودي لضمه ولم شمله مجددًا مع المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الأبيض الحالي والفريق السعودي السابق.

الزمالك نجح في ضم بنشرقي من الهلال بتمويل ودعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية خلال الصيف الماضي، وقد برز اللاعب كأحد أفضل نجوم الفريق هذا الموسم في الدوري المصري وساهم بقوة في الفوز ببطولة كأس مصر وكأسي السوبر القاري والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي على الترتيب.

مصادر خاصة لجول أكدت أن الزمالك تحدث مع عمر خربين وجس نبضه لارتداء القميص الأبيض، خاصة في ظل الحديث عن خروجه من حسابات ناديه بناءً على توصية من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

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وأوضحت مصادرنا أن الزمالك طلب من خربين فسخ عقده بالتراضي مع الهلال ومن ثم توقيع عقد معه في صفقة انتقال حر، وذلك حتى تقل تكاليف الصفقة، خاصة في ظل معاناة النادي ماليًا بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد.

وأضافت المصادر أن الهلال من جانبه يُرحب برحيل المهاجم السوري عن صفوفه هذا الصيف، لكنه في نفس الوقت يرفض تمامًا فسخ عقده بالتراضي ومنحه مخالصة مالية للانضمام لأي نادٍ يرغب به مجانًا، إذ يريد النادي الاستفادة ماليًا من بيع عقده الذي ينتهي صيف 2021.

يُشار إلى أن خربين صاحب الـ26 عامًا ارتدى القميص الأزرق صيف 2017، ورغم تألقه اللافت في موسمه الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إلا أنه خرج من الحسابات في منتصف الموسم الماضي مما جعله يخرج بالإعارة إلى بيراميدز المصري.