ساسي للاعبي الزمالك: يعلم الله كم قاتلت كي أشارك أمام الرجاء والسادسة زمالكاوية

التونسي أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا

وجه التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، رسالة إلى زملائه بالفريق، قبل المباراة المهمة أمام الرجاء المغربي، مؤكدًا أن فريقه سيحصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

الفارس الأبيض يحل اليوم الأحد، ضيفًا على الأخضر المغربي في ذهاب دور نصف النهائي، على المركب الرياضي محمد الخامس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويغيب اللاعب التونسي عن المباراة إثر إصابته قبل أيام بفيروس كورونا المستجد، ودخوله الحجر الصحي في مدينة كازابلانكا المغربية.

ساسي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال، يعلم الله كم قتلت عشان اكون معكم في مباراة، لكن الحمد لله على كل حال و قدر الله ماشاء فعل".

وأضاف: "شكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم وان شاء الله البطولة فى ميت عقبة، السادسة زملكاوية باذن الله".

كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال يعلم الله كم قتلت عشان اكون معكم في مباراة لكن الحمد لله على كل حال و قدر الله ماشاء فعل وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم وان شاء الله البطولة فى ميت عقبة #السادسة_زملكاوية باذن الله💪🏹❤️ — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) October 17, 2020

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في مصر في 24 من أكتوبر الجاري، لحسم الصاعد للنهائي، والذي سيواجه الفائز من مواجهة الأهلي المصري والوداد المغربي.

وكان الأبيض قد صعد لنصف النهائي بعدما أقصى الترجي التونسي بهزيمته بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما النسور فقد أطاحوا بمازيمبي الكونغولي، بالتغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، في مباراة الذهاب والإياب.