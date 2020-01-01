أخبار الزمالك | النجم الساحلي ينفي مفاوضات ضم كشريدة ومفاوضات شفهية مع العراقي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم الخميس 2 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 2 أبريل 2020 ...

النجم الساحلي: الأهلي والزمالك لم يتقدما بعرضًا لضم كشريدة

نفى قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، كل ما تردد حول وجود عروضًا من ناديي الأهلي والزمالك المصريان، لضم وجدي كشريدة الظهير الأيمن للفريق.

الأهلي يبحث عن ضم ظهير أيمن للفريق، بعد تأكد رحيل أحمد فتحي، بسبب عدم تجديد عقده، ورغبته في عدم استكمال مسيرته في القلعة الحمراء.

كريم العراقي: لم أتلقى عروضًا من الأهلي والزمالك فاوضني

كشف كريم العراقي، الظهير الأيمن لفريق نادي المصري البورسعيدي، عن عدم تلقيه عروضًا من فريق النادي الأهلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

العراقي أشار إلى أن الزمالك فاوضه بشكل شفهي من أجل ضمه، ولكن لم يتم تقديم أي عروض رسمية.

ميدو: رفضت ضم الحضري بسبب سبه لنادي الزمالك

حدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن سبب رفضه التعاقد مع عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، لصفوف الفريق الأبيض عام 2014.

ميدو قال خلال تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مرتضى منصور رئيس الزمالك قال لي قبل مواجهة وادي دجلة بيومين، على أنه حصل على توقيع عصام الحضري حارس دجلة وقتها، وطلبت منه تأجيل الأمر لبعد المباراة". التفاصيل هنا

أحمد مرتضى منصور يحسم صفقة مدافع بيراميدز

كشفت مصادر صحفية عن إجراء أحمد مرتضى منصور مكالمة هاتفية مع أيمن منصور مهاجم الفريق الأبيض السابق للحديث معه حول انضمام نجله أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز للفريق الأبيض خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وأضافت المصادر المتابعة أن مكالمة أخرى جمعت اللاعب نفسه مع نجل رئيس نادي الزمالك، وقد رحب أحمد أيمن منصور خلالها باللعب للفريق الأبيض لكن بشرط إنهاء المفاوضات مع بيراميدز الذي يمنحه راتبًا سنويًا قدره 8 ملايين جنيهًا مصريًا.

كارتيرون يُوصي بإعارة إمام عاشور

يستغل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فترة توقف الدوري المصري للنقاش مع مساعديه حول قائمة الفريق للموسم القادم، وقد أكدت مصادر صحفية أنه أوصى الإدارة بإعارة إمام عاشور خلال الموسم المقبل.

ويرغب المدرب الفرنسي في منح إمام عاشور فرصًا أكبر للعب، إذ لم يلعب هذا الموسم مع الأبيض في الدوري المصري سوى 4 مباريات.

محمد إبراهيم يكشف سبب رحيله عن الزمالك

أكد محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة أنه لم يُقصر أبدًا مع ناديه السابق "الزمالك"، موضحًا أن احتفاله بلقب الكونفدرالية الأفريقية مع الجماهير كان سبب رحيله عن الفريق خاصة أن أحد مسؤولي النادي انتقده بقوة بعد هذا التصرف.

وقال إبراهيم أنه رفض التوقيع للزمالك على بياض، مشددًا أن رغبة النادي في التخلي عنه كانت موجودة.

أسوأ صفقات الزمالك في الألفية الجديدة .. هل بينهم الحضري؟

نرصد لكم في التقرير التالي أسوأ الصفقات في تاريخ القلعة البيضاء، بعد تصريحات عصام الحضري. ( طالع التفاصيل )

لاعب الحرس: الزمالك سبب لي مشكلات عديدة

تحدث أحمد عبد الغني؛ لاعب حرس الحدود السابق، عن المشكلات التي سببها له انتمائه للزمالك، حيث قال في تصريحاته تليفزيونية: "أنا زمالكاوي طوال حياتي، وعائلتي كلها تشجع الزمالك، لكن هذا سبب لي مشكلات أنا وزميلي أحمد عبد عبد الملك مع زملائنا بحرس الحدود، فقد كان مليئًا بالأهلاوية، وكانت تحدث مشاجرات بيننا، لكنها على سبيل الدعابة".

الزمالك ينفي رحيل 5 لاعبين

نفى مجلس الزمالك في بيان رسمي تحديد الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم حتى الآن، مشددًا على عدم تقديم المدير الفني باتريس كارتيرون أي تقارير فنية عن الراحلين.

وأوضح بيان القلعة البيضاء أن ما أثير عن رحيل خمسة لاعبين، بخلاف إعارة إمام عاشور أو كاسونجو لا أساس له من الصحة.