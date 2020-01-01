أخبار الزمالك اليوم | استقالة خوفًا من كورونا والمثلوثي يُقرب النقاز من الترجي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 ..

مرتضى منصور لا يُمانع منح الأهلي لقب الدوري

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يمانع إعلان النادي الأهلي بطلا لمسابقة الدوري لموسم 2019-2020، من أجل الصالح العام وحفاظاً على لاعبي الأهلي قبل الأندية الأخرى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

سامي الشيشيني تقدم بالاستقالة بسبب فيروس كورونا

أكد رئيس نادي الزمالك أن سامي الشيشيني مدرب الزمالك أبلغه بأنه مستقيل من منصبه خوفاً من فيروس كورونا وهذا حقه.

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وأضاف : "قال لي أنه لا يريد المخاطرة بحياته، هناك مدربون أخرون سيفعلون ذلك، أيضا اللاعبون في كل الأندية لديهم تخوف، لو لاعب قال لي أنه لا يريد اللعب وهذا حقه ماذا سنفعل؟".

ما يقوم به اتحاد الكرة عبث

وصف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ما يقوم به عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بـ"العبث".

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الزمالك" "ما يقوم به عمرو الجنايني واتحاد الكرة عبث، نحن لا نلعب دوري حتى يتم تقسيم اجتماعات مسؤولي الأندية لمجموعات، واحدة بقيادة الأهلي وأخرى بقيادة الزمالك".

الزمالك يُقرب النقاز من الترجي

قالت صحيفة "الصحافة" التونسية، أن حمزة المثلوثي من الرحيل للزمالك، يُقرب حمدي النقاز من التوقيع لنادي الترجي.