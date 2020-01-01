أخبار الزمالك اليوم | حسم مصير كارتيرون وعواد ينفي الرحيل

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 ..

إدارة الزمالك تتفق على تجديد عقد كارتيرون

يسعى مسؤولو الزمالك لحسم ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق، والذي ينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي، خاصة أن المدير الفني نجح مع الفريق الأبيض في الفوز ببطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المصري على حساب الأهلي واستقر مسؤولو القلعة البيضاء على تجديد عقد المدير الفني لمدة موسم إضافي.

الزمالك يدرس تعديل عقود اللاعبين

يدرس مسؤولو الزمالك حسم ملف تعديل عقود بعض لاعبي الفريق في الفترة الحالية بعد الانتهاء من تعديل عقد المدافع محمود علاء.

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وتتضمن قائمة اللاعبين المنتظر تعديل عقودهم كلا من محمد عبدالغني ويوسف أوباما ومصطفى محمد وعبد الله جمعة ومحمود جنش.

رحيل 4 لاعبين عن الزمالك

الزمالك استقر على رحيل 4 لاعبين من القوام الحالي للفريق، من بينهم الوافد الجديد كريم بامبو، الذي انتقل إلى "الفارس الأبيض" قادما من الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بامبو شارك في عدد قليل من المباريات منذ بداية الموسم مع الزمالك، ورفقة المدرب الفرنسي، في ظل كثرة اللاعبين في مركزه خلال الفترة الحالية.

محمد عواد ينفي الرحيل

نفى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، التقارير التي ربطت اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تواجد ثلاث حراس على مستوى عال في الزمالك، بتألق محمد أبو جبل، وعودة محمود عبد الرحيم جنش، وتواجد الحارس الشاب محمد صبحي.

وكانت تقارير ربطت اسم محمد عواد، بعدة أندية على رأسها بيراميدز، إلا أن حارس الأبيض الحالي والإسماعيلي السابق، نفى رحيله عن الأبيض الفترة المقبلة.