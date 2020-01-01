أخبار الزمالك اليوم | الإعلان عن مدرب جديد وسياسة صفقات الصيف

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 18 يونيو 2020 ..

كارتيرون يتفق مع أمير مرتضى على سياسة الصفقات الجديدة

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بعدم التعاقد مع أي لاعب، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية منه، بجانب منحه الحرية الكاملة في اختيار اللاعبين الراحلين.

المزيد من الفرق

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتفاق تم بين كارتيرون وأمير مرتضى على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وعدم المساس به، مع تقليل عدد الراحلين الموسم الجديد، والأقرب رحيل اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام.

الزمالك يعلن عن المدرب الجديد الأسبوع القادم

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، جميع الترشيحات لاختيار الأفضل من بينهم، ليتواجد في الجهاز الفني الفترة المقبلة، بدلًا من سامي الشيشيني الذي تقدم باستقالته مؤخرًا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه تم ترشيح "طارق يحيى، وأحمد سمير، ومدحت عبد الهادي ومحمد صلاح، وأمير عزمي مجاهد، وأيمن عبد العزيز"، ولكن الأقرب هو طارق يحيى.

الشيشيني استقال من منصبه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة 4 شهور، بالإضافة لدخوله في خلاف مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، ولكن إدارة الزمالك أعلنت عن رحيله بسبب خوفه من فيروس كورونا.

أحمد رفعت يرفع راية التحدي في الزمالك

عبر أحمد رفعت، جناح نادي الزمالك المعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بقرار عودته إلى القلعة البيضاء، بعد نهاية الموسم الحالي، رافعًا راية التحدي، من أجل حجز مكانًا أساسيًا بالفريق الفترة القادمة.

رفعت قال خلال تصريحات صحفية: "الموسم الحالي أفضل مواسمي الكروية، وأعلم أن المشاركة صعبة في الزمالك، ولكن سأبذل قصارى جهدي من أجل حجز مكانًا أساسيًا بالفريق، والمنافسة مع أشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم أوباما ستكون صعبة للغاية".

واختتم رفعت تصريحاته مشددًا على أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، سيكون الفيصل في اختيار الأفضل للمشاركة بشكل أساسي.

مرتضى منصور: لم أقل أن الأهلي بطلًا للدوري

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه لم يقل أنه لا يمانع إعلان النادي الأهلي بطلًا للدوري المصري موسم 2019-2020، حيث يعتبر الموسم الحالي كأنه لم يكن.

مرتضى قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "لم أقل أن الأهلي هو بطل الدوري الموسم الحالي، الدوري هذا العام كأنه لم يكن، وهذا ما كتبناه في المذكرة، ولا يوجد ترتيب بالدوري".

رئيس الزمالك تابع: "سيتم اعتماد ترتيب جدول الدوري الموسم الماضي، حيث سيشارك الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا، والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية".

واختتم مرتضى تصريحاته قائلًا: "الثلاث نقاط التي تم خصمها من الزمالك بسبب عدم خوض مباراة الأهلي كأنها لم تكن، وكل فريق يدافع عن حقوقه، ولكن هناك صعود لأندية الدرجة الثانية لأنهم تعبوا".