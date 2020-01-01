أخبار الزمالك اليوم | كارتيرون يوافق على رحيل بامبو والعابدي يبرئ نفسه

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 18 مايو 2020 ..

وسام العابدي: لم أهرب من الزمالك للانضمام للترجي

أكد التونسي وسام العابدي، مدافع فريق نادي الزمالك السابق، على أنه لم يدع الإصابة أو يقصر مع القلعة البيضاء، من أجل الانتقال لصفوف نادي الترجي التونسي.

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العابدي قال خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "أنا مقصر في حق مصر وأصحابي في المحروسة، لأنني لم أحضر للقاهرة منذ رحيلي عن الزمالك، ولكني أعتزم زيارة قريبة لمصر".

مدافع الزمالك السابق تابع: "لم أتعمد الإصابة مثلما تردد ولم أهرب للرحيل للترجى التونسى، يشهد الله أنى لم أتخاذل ولا دقيقة ليس فى الزمالك ولكن فى كل الأندية التى لعبتها، أقسم بالله العظيم أعشق الزمالك وبموت فيه وكل الزملكاوية على عينى ورأسي".

محمد عبد الغني يتمسك بالبقاء مع الزمالك

أكدت تقارير صحفية، على أن محمد عبد الغني، مدافع نادي الزمالك، يتمسك بالاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد، بعد تلقيه عروضًا من الأندية المحلية، التي تهتم بضمه الموسم القادم.

محمد عبد الغني ينتظر الحصول على فرصته كاملة بعد عودة النشاط الرياضي لمصر، لإثبات نفسه مع الفريق.

الزمالك يُبلغ كريم بامبو بموافقة كارتيرون على رحيله

أبلغت إدارة نادي الزمالك، كريم بامبو صانع ألعاب الفريق، بموافقة الفرنسي باتريس كارتيرون على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كارتيرون وافق على رحيل بامبو، وإدارة الزمالك ستوافق على أي عرض مناسب خلال الفترة المقبلة.