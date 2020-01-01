أخبار الزمالك اليوم | كشف موقف طارق حامد ولا مانع من رحيل كريم بامبو
رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.
جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 6 مايو 2020 ..
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رئيس الزمالك الأسبق يرفض إلغاء الدوري
أكد ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، أن إلغاء الكأس والدوري المصري الممتاز، كارثة ووصمة في حق اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.
الزمالك يرفض بيع طارق حامد
رفض رئيس نادي الزمالك موقفه رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، بعد الأنباء حول تلقيه عروضًا في الفترة الماضية.
الزمالك يُرحب ببيع بامبو
رحب مجلس إدارة نادي الزمالك برحيل، كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.
وكان اللاعب قد أخطر مسؤولي النادي بتلقيه 3 عروض في الوقت الحالي من أجل الرحيل عن الفريق، ومن بينهم العودة إلى الإسماعيلي مرة أخرى.
الزمالك يرفض مغالاة المصري
رفض مجلس إدارة نادي الزمالك مغالاة نادي المصري في مطالبه المالية للاستغناء عن محمود وادي مهاجم الفريق بداية من الموسم الجديد.