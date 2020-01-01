أخبار الزمالك اليوم | أيمن عبدالعزيز يصف لاعبي الزمالك بالموتى عند عودته للفريق

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 13 مايو 2020 ..

خالد سعد : ما زلت أتابع مباريات الزمالك

قال اللاعب الأردني خالد سعد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" : "نادي الزمالك له كل الاحترام، وأحرص على متابعة مباريات النادي حتى الآن".

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وأضاف خالد سعد: "محمود الجوهري من أفضل المدربين في الوطن العربي وكان له دور في وجودي بالملاعب المصرية، وشاءت الظروف أن أنتقل إلى الزمالك".

هشام يكن ينصح إدارة الزمالك بتجديد عقد كارتيرون

كشف هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن رأيه في تجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وقال "يكن"، في تصريحات صحفية "أنا مع التجديد لكارتيرون لأنه مدرب كبير ونجح مع الزمالك وعلي إدارة القلعة البيضاء أن تجدد التعاقد معه".

أيمن عبدالعزيز : لاعبو الزمالك كانوا شبه موتى

كشف أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك في تصريحات تلفزيونية عن كواليس العودة من الدوري التركي لنادي الزمالك وقال : "عندما كنت في تركيا تحايل عليا ممدوح عباس لكي أعود إلى الزمالك في 2008، بعدما فشلت محاولات عودتي في 2006".

وتابع: "وافقت لكن بشروط وطلبت تغيير نصف فريق الزمالك، وكانت فترة خالية من البطولات وامتدت لـ 6 أو 7 سنوات، وبالنسبة لي لاعبو النادي في هذه الفترة كانوا شبه موتى".

كارتيرون يطمئن على سلامة اللاعبين

تواصل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، مع الجهاز الطبي للفريق الأبيض، خلال الساعات الحالية.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني، أن "كارتيرون"، طلب من محمد أسامة طبيب الفريق، تقريراً مفصلاً عن كل لاعب بالزمالك خلال شهر رمضان الجاري.

خالد الغندور : الزمالك لا يُعارض إلغاء الدوري

كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك، موقف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشأن إلغاء بطولة الدوري العام ومطالبة تتويج النادي الأهلي بطلًا هذا العام.

وقال "الغندور"، خلال تقديمه برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة نادي الزمالك إن مجلس إدارة نادي الزمالك تحت أمر الدولة المصرية، ومع استكمال بطولة الدوري العام في حالة زوال فيروس كورونا المستجد.