أخبار الزمالك اليوم | حمزة المثلوثي ضمن الخيارات الدفاعية وكارتيرون يطمئن على اللاعبين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 21 مايو 2020 ..

كاجودا : حازم إمام من أفضل المواهب التي دربتها

قال البرتغالي مانويل كاجودا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن حازم إمام، أفضل موهبة دربها داخل مصر، بل وخلال مسيرته الكروية.

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وقال "كاجودا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "حازم إمام، موهبة كبيرة، ومن أفضل المواهب التي دربتها داخل مصر، بل وخلال مسيرتي الفنية، خلال فترة قيادة نادي الزمالك".

حمزة المثلوثي ضمن خيارات الزمالك

أفادت تقارير إعلامية تونسية، بدخول الزمالك في مفاوضات قوية لضم قائد فريق الصفاقسي التونسي حمزة المثلوثي.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، اليوم، أن المدافع الأيمن الدولي التونسي، أصبح مطلوبًا من قبل فريق القلعة البيضاء، للالتحاق بصفوفه بداية من الموسم الجديد، بعد انتهاء عقده مع ناديه في الموسم الحالي.

مدرب الزمالك يُقدمان التهنئة للأهلي

حرص نيلو فينجادا، وميتشو، مدربا الزمالك السابقين، على تهنئة نادي الأهلي، بذكرى احتفاله بلقب نادي القرن.

وقال "ميتشو" عبر قناة "الأهلي" في ذكرى احتفالية التتويج: "أهنئ الأهلي بمرور 20 سنة، على تتويجه بلقب نادي القرن".

فيما قال فينجادا: "أقدم التهنئة للأهلي بمناسبة ذكرى تتويجه بلقب نادي القرن في أفريقيا، وهو ما يدل على عظمة الكرة المصرية".

كارتيرون يطمئن على اللاعبين المحترفين

أجرى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مكالمات هاتفية بلاعبيه المحترفين للاطمئنان عليهم في ظل التدريب المنزلي الذي يؤديه اللاعبون في بلادهم بناءً على قرار من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف النشاط بناء على رؤية مجلس الوزراء بعد تفشى وباء كورونا المستجد.