أمير مرتضى عن الفوز أمام الجونة: استعاد الزمالك مكانته

الفارس الأبيض حقق الانتصار الثالث على التوالي محليًا

أوضح أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه فريقه منح مواجهة الجونة تركيزًا خاصًا، مؤكدًا على أهمية الفوز الذي تحقق ليلة أمس.

الفارس الأبيض انتصر على الجونة بثنائية نظيفة، سجلها محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

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وقال أمير، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "الحمد لله مباراة مهمة، حققنا الفوز الثالث على التوالي، استعدنا مكانتنا الطبيعية، خاصةً أن الجونة أضاع علينا نقطتين في مشوارنا بالموسم الماضي، لذلك دخل اللاعبون المباراة بتركيز عالٍ، وهو ما قادنا لحسم اللقاء، ونتمنى أن المباراة المقبلة نكون بنفس التركيز".

وأضاف: "كل ثلاثة أيام أو أربعة نخوض مباراة، هذه فترة مهمة، نحاول إحداث توازن بين الدوري المحلي وإفريقيا، حاليًا مر ثلث المشوار، لذلك نحاول تجهيز جميع اللاعبين لضغط المباريات".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأبيض إلى النقطة 24 ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن الصدارة، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ12 في المركز الـ12.