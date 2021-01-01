الزمالك يعلن تقدمه بشكوى للكاف ضد الترجي والمولودية: لن نتهاون في حقنا

الفارس الأبيض ودع دوري الأبطال من دور المجموعات

أعلن عمرو الدردير؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن اللجنة التي تدير النادي برئاسة عماد عبد العزيز، ستتقدم بشكوى رسمية أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد ناديي الترجي التونسي ومولودية الجزائر، لاتهامهما بالتآمر لإقصاء الأبيض من دوري أبطال إفريقيا.

الفارس الأبيض حقق الفوز بالأمس أمام تونجيث السنغالي برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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لكن ودع الزمالك بالبطولة، إذ كان يحتاج لفوز الترجي أمام المولودية، ليصعد ثاني المجموعة، إلا أن المباراة انتهت بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال الدردير، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090": "اللاعبون لم يقصروا وقدموا المطلوب منهم أمام تونجيث للتأهل لربع النهائي، لكن ما حدث في مواجهة الترجي والمولودية غير مقبول بالمرة، لذلك نجهز حاليًا للتقجم باحتجاج رسمي على ما حدث منهما".

وأضاف: "ما حدث في مواجهة الترجي والمولودية مهزلة بكل المقاييس، ولا علاقة له باللعب النظيف، إذ تم إقصائنا بفعل فاعل وباتفاق بين الفريقين، والدليل الإحصائية التي أعلنت عنها إحدى الشركات لأرقام الفريقين في المباراة، خاصةً أرقام الشوط الثاني، وسندعم احتجاجنا بهذه الإحصائية".

متحدث القلعة البيضاء اختتم: "سنتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم الشكوى، وكذلك مع هاني أبو ريدة ومع أعلى المستويات في الكاف، كي يساندوننا، فلن نتهاون في حق النادي".

يذكر أن الترجي تأهل كأول المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وصعد معه المولودية صاحب التسع نقاط، فيما ودع الزمالك بثماني نقاط، وتونجيث بأربع نقاط.