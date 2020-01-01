مرتضى منصور: الأمن وافق على مواجهة الترجي باستاد القاهرة وحضور جماهيري مشروط

الجهات المنية رفضت طلب الأهلي، لكنها وافقت للزمالك على اللعب باستاد القاهرة

أكد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، أن الجهات الأمنية وافقت على إقامة مواجهة الأبيض أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة، موضحًا أن سيلجأ لاقتصار الحضور على أعضاء الجمعية العمومية بشرط وحيد.

الفارس الأبيض من المقرر أن يستضيف باب سويقة في 29 من الشهر الجاري، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الأياب أحد أيام السادس أو السابع من مارس المقبل.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: "اجتمعت بالأمس مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، واليوم التقيت بالوزير مرة أخرى رفقة وزير الداخلية بخصوص مواجهتنا أمام الترجي، أشكر قوات الأمن على الموافقة على خوض المباراة على استاد القاهرة بحضور 30 ألف متفرج".

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وأضاف: "هذا الفارق بيننا وبين الأهلي، من الأمس يرددون أنهم لن يلعبوا بملعب السلام، في الوقت الذي أعلنوا به أن ملعب السلام هو ملعبهم، فلماذا يريدون اللعب على استاد القاهرة؟".

رئيس الزمالك واصل: "اتفاقنا مع الجهات الأمنية جاء بعيدًا عن عمرو الجنايني؛ رئيس اتحاد الكرة، فهو يريدنا أن نلعب باستاد السلام، في الوقت الذي قام به بالحجز على 8 مليون جنيه مرسلة للزمالك من الاتحاد الإفريقي".

واختتم: "جمهور الزمالك هو من سيحدد ما إذا كنا سنقتصر الحضور على أعضاء الجمعية العمومية فقط أم أننا سنقوم بطرح الـ30 ألف تذكرة للبيع أمام الجميع، إذا أعلن الأولتراس عزمه الحضور، فسيتم منح أعضاء الجمعية العمومية فقط تذاكر المباراة".

يذكر أن الجهات الأمنية أعلنت بالأمس رفضها رسميًا إقامة مواجهة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بإياب ربع نهائي دوري الأبطال، على استاد القاهرة، موافقة على إقامته باستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.