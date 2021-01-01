يوسف أوباما: أحب الأهلي وجماهيره وسألعب له في حالة واحدة

صاحب الـ25 عامًا جدد عقده مع الزمالك حتى عام 2024

كشف يوسف أوباما؛ لاعب الزمالك، كواليس تجديد عقده مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أن مسؤولي الأهلي فاوضوه خلال الفترة الماضية.

صاحب الـ25 عامًا كان قد نشأ في صفوف ناشئي الفارس البيض، لكنه خرج معارًا مرتين من قبل إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة، قبل أن يستمر بالأبيض منذ عام 2017.

اقرأ أيضًا | تغيير موعد مباراتي الأهلي والزمالك و6 مباريات أخرى بسبب مونديال اليد

المزيد من الفرق

وقال أوباما، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "لم أماطل إطلاقًا في التجديد للزمالك، لكن تأخر التوقيع بسبب ظروف معينة، والمسؤولون يعلمون تمامًا أنني باقٍ في الفريق، والتأخير لم يكن مني، ربما كان لديهم أولويات أخرى، أنا منذ عام وأنا أقول لهم إذا أردتوا التجديد لي فأنا جاهز".

وأضاف: "أنا وجنش أحرار منذ ستة أشهر، وكان من الممكن أن نوفع لأي نادٍ آخر ولم نفعل، رغم امتلاكي عدة عروض ووصلت للنادي، كان هناك عرض أكبر من عقدي مع الزمالك بل الضعف، كان عرضًا خارجيًا، لكن أيمن يونس قال لي مستحيل أن ترحل، نحتاج لكل لاعب حاليًا، جددت حتى عام 2024، وكنت مستعدًا للتجديد حتى نهاية عمري".

بسؤاله عن حقيقة عرض الأهلي، أوضح: "الأهلي نادٍ كبير، أحبه وأحب جمهوره، هناك بعض الأشخاص قالوا لي أن الأهلي يريد التعاقد معي، شرف كبير لأي لاعب في العالم وليس في مصر فقط ارتداء الفانلة الحمراء، لكنني كنت سألعب له في حالة واحدة ألا وهي إذا قالي لي الزمالك شكرًا، أين المشكلة وقتها؟، لكن لو الزمالك قال لي ألعب دون مقابل كنت سأفعل، وهذه حقيقة".

أوباما شارك الموسم الجاري في مباراتين مع الزمالك بالدوري المصري الممتاز، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع آخر.