فيديو | الزمالك يخطف الصدارة من الأهلي بقذيفة أوباما في الجونة

الفارس الأبيض يتفوق على الشياطين الحمر بنقطتين

حقق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، الفوز أمام الجونة بهدف نظيف، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

الفارس الأبيض افتتح المباراة بهدف مبكر بعد مرور عشر دقائق فقط، بعدما استلم تمريرة من إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء، سددها أوباما قوية، سكنت يمين المرمى.

وكاد الجونة أن يدرك التعادل بعدها بخمس دقائق، بعدما أرسل جوناثان نجويم كرة عرضية إلى داخل منطقة الـ18، استقبلها كريم الطيب برأسية، لكنها مرت بجوار القائم بقليل.

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إسلام طارق؛ حارس مرمى الفريق الساحلي، أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 21، إذ انفرد أحمد سيد "زيزو" به، وسدد كرة قوية، لكن الحارس تألق وأبعدها عن مرماه.

وتألق حارس الجونة من جديد أمام انفراد آخر لزيزو في الدقيقة 69، إذ تباطأ لاعب الأبيض، حتى تدخل الحارس واستخلص الكرة منه بشكل رائع.

وجاءت أخطر كرات الجونة في الدقيقة 81، حيث تحصل على ركلة حرة، نفذها جوناثان نجويم عبر التسديد من مرة واحدة، لكن ببراعة أبعدها محمد أبو جبل؛ حارس الزمالك، عن مرماه.

الفوز رفع رصيد الفارس الأبيض إلى النقطة 19 ليخطف صدارة جدول الترتيب، مستغلًا تعثر الأهلي بالتعادل أمام البنك الأهلي، ليتفوق عليه بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد الجونة عند 15 نقطة في المركز الثالث.