رسائل مرتضى منصور للاعبين: فليرحل للأهلي من يريد وهناك فتنة أموال

الزمالك خسر ثماني نقاط خلال سبع مباريات خاضها في الدوري المصري حتى ا{لآن

عقد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، أمس الثلاثاء، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، موجهًا رسائل نارية لهم، ومشددًا على رحيل كل من يتمرد على الأبيض.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة أول أمس الإثنين، أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى، خلال فيديو نشره الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "على الجميع أن يتحمل مسؤوليته؛ نحن كإدارة وأنتم كلاعبين، أما الجهاز الفني فلا يمكن محاسبته الآن، إذا كان هذا مستواكم الذي ظهرتم به أمام الطلائع، فسيتم تخفيض عقودكم لـ70%، لأنني تعاقدت مع لاعبين سوبر، أما إذا كانت مؤامرة كما يردد البعض، فأنا أشك في ذلك، لا أرى أنكم من الممكن أن تتآمروا على الزمالك".

وأضاف: "من يقدر على تحمل ظروف الزمالك، فليبقى، أما من لا يقدر، فالباب مفتوح، لأنه لا يلزمنا، عليه أن يحضر لنا عرضًا في يناير وسنوافق على الفور".

أمير مرتضى: المستحقات لا علاقة لها بهزيمة الطلائع ونطالب الجمهور بالدعم

رئيس الزمالك تابع: "صرفنا الكثير على الفريق هذا العام، فهل لا تقدروا أن تنتظروا وتستحملوا تأخر المستحقات شهر واحد فقط؟، من يتمرد ويرفض نزول التدريب إلا بعد الحصول على مستحقاته، فليخرج على الفور من النادي، لا يلزمني، نحن نمر بأزمة لأن الشركة الراعية في أزمة، من العيب أن نقول أنكم تلعبون من أجل الأموال، من الممكن أن أدفع لكن الـ16 مليون المتأخرة من مستحقاتكم الآن، لكن لمَ؟، على الهزائم؟، لا يمكن".

واستطرد: "ما حدث أمام الطلائع مسخرة، وجمهور الزمالك لا يستحق ذلك، هل تلعبون من أجل الأموال؟ هل أنتم لاعبون مرتزقون؟، من لا يريد أن يتحملنا فليرحل، عليكم أن تمتعوا جماهيركم بدلًا من أن نخسر ثماني نقاط في أربع مباريات".

وواصل: "من يريد أن يرحل فليرحل حتى وإن كان للأهلي، وكارتيرون؛ المدير الفني، مستمر معنا لنهاية عقده وسنجدد له، لأنه مدرب محترم وعلى أعلى مستوى".

مرتضى أكمل: "مع احترامي للأهلي، جمهور الزمالك في مصر والعالم العربي خمسة أضعاف الأهلي، جمهورنا عظيم، لكنكم لا تعرفون قيمته، أنتم حصلتم على الدوري والكأس والكونفدرالية، فماذا حدث؟، ما سبب فتنة الفريق؟، للأسف هي فتنة أموال، أنا تحملتكم في الإصابات وفي تراجع المستوى، وجاء دوركم لتحملنا، نحن عائلة في السراء والضراء، لكن حاليًا نحن نوفر 44 مليون جنيه من أجل انطلاق قناة النادي التي هي حلم الجماهير".

وزاد: "اليوم سيتم صرف عشرة ملايين جنيه، سيتم توزيعها بالعدل على اللاعبين، ليس للامتناع عن التدريب، لكن لموافقتكم على تحمل ظروف النادي، ومن أعلم أنه متمرد، سأمنعه من اللعب نهائيًا".

واختتم: "أنتم تلعبون من أجل إسعاد اللاعبين، الأموال بلا قيمة، وجميعهم تم اختياركم بالاسم، عليكم الآن إغلاق صفحة الطلائع من أجل إصلاح جماهيركم، أصلحوا الصورة التي أُخذت عنكم، ونحمد الله أن الهزيمة جاءت مبكرًا".

يذكر أن هزيمة أول أمس هي الأولى للأبيض في عهد مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والثانية له بالموسم الجاري.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من سبع مباريات، بفارق خمس نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الأهلي، وإن كان للأحمر مباراة مؤجلة.