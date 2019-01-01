رئيس الزمالك: فايلر فاشل وتعاقد الأهلي معه فضيحة

فايلر كان في مفاوضات مع الزمالك، ورفض الأخير إتمام التعاقد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف رئيس نادي الزمالك، السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني الجديد للأهلي، بالفاشل، مبديًا تعجبه من تعاقد مجلس القلعة الحمراء معه بـ2 مليون يورو.

الأهلي أعلن أول أمس السبت، تعاقده مع السويسري خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، وسط تقارير تؤكد تقاضيه 2 مليون يورو سنويًا.

وقبلها كان أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بالزمالك، قد عقد جلسة مع السويسري للتفاوض حول قيادته للأبيض، قبل أن يتم الاستقرار على التعاقد مع ميتشو؛ المدير الفني الحالي

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم": "الجميع في الزمالك رفض التعاقد مع فايلر قبل ميتشو، في البداية قلت من الممكن أن يتقاضى 700 ألف دولار ثم طلب هو مليون دولار، فكيف تعاقد معه الأهلي بـ2 مليون يورو؟".

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وأضاف: "حددت 700 ألف دولار بعدما اطلعت على سيرته الذاتية ووجدت أن هزائمه كثيرة، لكنه بالغ وطالب مليون دولار فرفضت، وتعاقد الأهلي معه بـ2 مليون يورو فضيحة، وأقول لجمهور الأهلي أنه فاشل".

ووصل المدرب السويسري صباح اليوم الإثنين، إلى القاهرة، تمهيدًا لقيادته للشياطين الحمر رسميًا، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي في الواحدة ظهرًا، للكشف عن تفاصيل التعاقد والجهاز المعاون له.

يذكر أن مجلس القلعة الحمراء كان قد أقال لاسارتي عقب وداع كأس مصر من دور الـ16 بالهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد.