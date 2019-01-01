مدرب الزمالك: فتحي الورقة الرابحة أمام الأهلي ونسير بثبات نحو البطولات

مصطفى فتحي يعود بعد غياب أكثر من 200 يوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شدد عصام مرعي؛ مدرب الزمالك، على أهمية عودة مصطفى فتحي؛ لاعب الفريق، للمشاركة في المباريات مع الفريق مرة أخرى، واصفًا إياه بالورقة الرابحة في لقاء القمة أمام الأهلي.

فتحي شارك في اللقاء الودي للفارس الأبيض أمام المنيا، اليوم الأحد، والذي فاز به رفاقه برباعية نظيفة، بعد غياب استمر لمدة أكثر من 200 يوم، للإصابة.

وقال مرعي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "عودة مصطفى كانت مهمة للغاية للزمالك، الجميع اطمأن عليه الليلة، وهو قدم مردودًا طيبًا في لقاء المنيا، حتى أن ظهر بصورة أفضل مما توقعناها".

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وأضاف: "عودة فتحي تمثل مكسب للزمالك، وسيكون ورقة رابحة قبل مباراة الأهلي، ومع عودة اللاعبين الدوليين من المنتخب الأول والأولمبي ستكتمل القوة الضاربة للفريق، والجميع جاهز لمباراة الأهلي بجدية وفي حالة تركيز شديدة لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة".

وعن انضمامه للجهاز الفني للأبيض بقيادة المدير الفني ميتشو، علق: "التواجد في أي منصب بالزمالك شرف كبير لي، المسؤولية الأكبر الآن هي خدمة النادي، وسأعمل على مساعدة ميتشو وإنجاح مهمته".

واختتم: "نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق البطولات في ظل الاستقرار الذي يعيشه الفريق بدعم من مجلس الإدارة".

يذكر أن الفارس الأبيض يلاقي الأهلي في 19 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأبيض المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، بينما يتصدر المارد الأحمر بتسع نقاط.