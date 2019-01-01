الزمالك يرد على "البيان المزيف" حول مواجهة الأهلي

القمة لا تزال محل خلاف بين القطبين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك إصدار أي بيان رسمي حول موعد مواجهة الأهلي، مطالبًا بتحري الدقة فيما يُنشر بشأن النادي.

كان بيان قد انتشر صباح اليوم الأحد، يؤكد موافقة الفارس الأبيض على خوض لقاء القمة أمام الشياطين الحمر في أي وقت يحدده الأمن، إلا أن مجلس القلعة البيضاء أكد أنه مزيفًا.

رئيس الزمالك: لن نلعب القمة في 28 أكتوبر، والأهلي سيُواجه الجونة "غصبًا عنه"

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره الحساب الرسمي للأبيض: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور عن عدم صدور أي بيانات رسمية، وأن ما نشر من بيان صباح اليوم غير صحيح ولا علاقة له بالنادي ومجلس إدارته".

وأضاف: "يهيب مجلس إدارة الزمالك كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يخص نشر بيان لا يخص النادي وغير صحيح، بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز وتأجيل المباريات من عدمها".

البيان اختتم: "يؤكد مجلس إدارة الزمالك أن أي توضيح أو قرار رسمي يصدر يكون عن طريق المستشار مرتضى منصور ويعلن بشكل رسمي عبر موقع النادي أو برنامج النادي، وذلك من أجل ضمان المصداقية وعدم منح الفرصة للمتربصين للزج باسم النادي في أمور غير صحيحة".

مواجهة القمة كان من المقرر أن تُقام أمس السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز إلا أن اتحاد الكرة قرر تأجيلها لموعد يحدد لاحقًا، بناءً على توصيات الأمن.

وخاض الزمالك أمس مباراة الجولة الخامسة أمام المقاولون العرب بدلًا من القمة، مع تأجيل لقاء ذئاب الجبل أمام أسوان.

مجلس الأهلي رفض تأجيل القمة، وأصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله أنه لن يخوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك. (طالع التفاصيل)