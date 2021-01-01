بيان رسمي | الزمالك لاتحاد الكرة: نحذركم من عواقب سيئة .. تدخلوا للحفاظ على عناصر اللعبة

الأندية في حالة غضب من اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا، موجهًا للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبة إياها بتحمل المسؤولية كاملة بشأن إجراء الأندية للمسحات الطبية قبل المباريات.

اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة كانت قد خاطبت الأندية لإخطارها بشكل رسمي، بتحملها لتكاليف المسحات قبل المباريات، بعدما كان الاتحاد هو من يتحمل التكاليف.

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قرار اللجنة قوبل باعتراضات واسعة من كافة الأندية، إذ أن غالبية أكدت أنها لا تملك الميزانية الكافية كي تتحمل تكاليف المسحات في كل مباراة.

وجاء نص بيان إدارة القلعة البيضاء كالتالي:

بالإشارة إلى التقارير الواردة والخاصة باتجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعليق المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للأندية المشاركة ببطولة الدوري الممتاز وتحمل الأندية تكاليف إجراء هذه المسحات بمعرفتها قبل المباريات فإن إدارة نادي الزمالك تخاطب الجهات المسئولة بالتدخل للحفاظ على جميع عناصر اللعبة في ظل جائحة كورونا .

وتحذر إدارة الزمالك من عواقب سيئة جراء قرار اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في ظل عدم وجود ضوابط لمعايير تلك المسحات كما كان متبعا من قبل مما يضع جميع الأندية (حتى الملتزمة منها بإجراء المسحات) تحت وطأة الإصابة نتيجة المخالطة للأندية غير الملتزمة بإجراء المسحات .

وإذ تتحمل إدارة اتحاد الكرة عملية تنظيم المسابقة ومن واقع مسئوليته عن الحفاظ على عناصر اللعبة فإن إدارة الزمالك تطالب اتحاد الكرة وبالتنسيق مع وزارة الرياضة إيجاد آلية لضبط عملية المسحات بالمسابقة للحفاظ على سلامة جميع اللاعبين .

كما تؤكد اللجنة على ضرورة النظر بعين الاعتبار لارتباط عدد من الأندية المصرية بمشاركات إفريقية وقد يتسبب هذا القرار في إصابة عدد من لاعبي تلك الفرق وتأثر مشاركتها في البطولات وهي التي تمثل اسم مصر بها.