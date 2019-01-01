سبب استبعاد طارق حامد وجمعة وأوباما من الزمالك أمام إنبي

الفارس الأبيض يفتقد لخدمات خمسة من لاعبيه الأساسيين أمام الفريق البترولي

كشف أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد الثلاثي طارق حامد وعبد الله جمعة ويوسف أوباما من قائمة الفريق، استعدادًا لملاقاة إنبي.

الفارس الأبيض يستأنف مباريات بالدوري المصري الممتاز غدًا الإثنين، بملاقاة الفريق البترولي، على استاد السلام، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

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وأوضح أمير أن الثلاثي يعاني من الإصابات، لذلك فضل الصربي ميتشو؛ المدير الفني للفريق، استبعاده، حفاظًا عليه.

حامد يعاني من ثقل في العضلة الخلفية، بينما أصيب عبد الله جمعة من شد خفيف في العضلة الخلفية، أما أوباما فأصيب بشد في عضلة السمانة.

الأبيض كذلك يفتقد في لقاء الغد لخدمات الثنائي التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بنشرقي؛ إثر الإيقاف.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز، صاحب الصدارة، لكنه خاض خمس مباريات.

أما الفريق البترولي فيأتي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، حيث خسر أربعة لقاءات وتعادل في مباراة وحيدة.