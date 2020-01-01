رسميًا - لجنة الحكام توضح حقيقة إيقاف حكم مواجهة الزمالك وأسوان

هل تم إيقاف طارق سامي بعد اعتراض مجلس القلعة البيضاء؟

أصدرت لجنة المسابقات برئاسة جمال الغندور، التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا لتوضيح ما تردد خلال الساعات الماضية حول إيقاف الحكم طارق سامي، الذي أدار مواجهة الزمالك أمام أسوان أول أمس الخميس.

اللقاء شهد جدلًا تحكيميًا، إذ ألغى الحكم هدفًا للفارس الأبيض، وكذلك أشهر الكارت الأحمر في وجه طارق حامد؛ لاعب وسط الأبيض، مما أغضب مجلس إدارة الزمالك.

وأعلنت إدارة القلعة البيضاء عقب المباراة على الفور، طلب حكام أجانب لبقية مباريات الفريق بالدوري، متهمة لجنة الحكام بالتحامل على الأبيض في الوقت الذي تجامل به المنافس بحسب ما جاء في البيان. (طالع التفاصيل)

بيان لجنة الحكام نفى به جمال الغندور إيقاف طارق سامي أو أي حكم آخر، موضحًا أن عقوبات الحكام إن وجدت لا يتم الإعلان عنها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن المباراة أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك باللقاء بثنائية نظيفة، سجلها مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو"، فيما أهدر محمود علاء ضربة جزاء.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من عشر مباريات، مبتعدًا عن الصدارة بفارق تسع نقاط، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث وخسر مباراتين.

أما أسوان فيأتي في المركز الـ17 برصيد سبع نقاط، إذ لم يحقق الفوز سوى في لقاء وحيد، وتعادل في أربعة وخسر ست مباريات.