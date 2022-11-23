"الزعيم صاحب الفضل" .. أمريكا الجنوبية تعتبر السعودية "منتخب الهلال"

"الأخضر فاز أمام الأرجنتين لأنه استنبط طريقته من الهلال"

أرجع تيم فيكري؛ المحلل الكوري الجنوبي الشهير، الفضل لفوز السعودية التاريخي أمام الأرجنتين، لنادي الهلال السعودي، مؤكدًا أن الأخضر يستنبط طريقة لعبه من الزعيم.

المنتخب السعودي حقق أولى مفاجآت كأس العالم قطر 2022، أمس الثلاثاء، بإسقاط منتخب الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، في افتتاح مشوارهما بهذه النسخة.

وقال فيكري، خلال تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس": "الأرجنتين كانت قريبة من تحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بعدد 36 مباراة متتالية دون هزيمة، وفي ظل بداية مفجعة للمنتخبات الآسيوية في كأس العالم، وعندما استيقظ الأرجنتينيون في السابعة صباحًا بتوقيتهم، لم يكن يتوقع أحد أن تؤول المباراة لهذه النتيجة، لكن بالنظر لموازين اللعب، هذا ما يجعلها مباراة عظيمة وفوز مستحق في النهاية للسعودية".

وأضاف: "هو ليس فوزًا بالصدفة لمنتخب مستضعف، هو فوز لمنتخب مستضعف لعب بشجاعة هائلة، ليس بالتمسك بالكرة والحذر، لكن بقرارهم أن يكونوا سباقين، وأن يسببوا المتاعب للأرجنتين، وفي هذا خطورة كبيرة، فلقد أحرزت الأرجنتين ثلاثة أهداف، تم احتسابها تسلل في الشوط الأول، السعودية تمكنت من تعطيل تمريرات الأرجنتين، والتدخل بين لاعبيهم وإحداث المتاعب، ثم الفوز بالمباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني، لتكون أحد أعظم النتائج في تاريخ كأس العالم، لا شك أن الطريقة التي لعبت بها السعودية منحت الأمل لخصوم الأرجنتين المقبلين".

ردود الأفعال من أمريكا الجنوبية على الفوز السعودي:



ما يجعل هذه واحدة من أعظم النتائج في تاريخ كأس العالم، أن السعودية أنهت مسيرة الأرجنتين نحو تحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية خلال كأس العالم (36 فوز) ... ليس بالصدفة ولكن بالفوز المستحق! 🇸🇦



#السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/cVW3ZOmViU — ترجمات (@trjmatcom) November 22, 2022

واختتم": "لا أدري ما إن كنتم تتذكرون، لكن خلال كأس العالم للأندية هذا العام، تمكن الهلال السعودي بطل آسيا من التصدي لقوة لتشيلسي، أصيب لاعبو تشيلسي بالإرهاق في تلك المباراة، وإذا نظرنا للمنتخب السعودي، سنجد أن مستنبط إلى حد كبير من طريقة لعب الهلال، ولذلك فإن ثقة لاعبي النادي من صمودهم أمام تشيلسي، في رأيي وضعت السعودية في وضع جيد للغاية".