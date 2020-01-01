الزبيدي يكشف موعد عودته لتدريبات التعاون

التعاون يترقب عودة الزبيدي

كشف إبراهيم الزبيدي لاعب التعاون السعودي موعد عودته للمشاركة مع فريقه بالمباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزبيدي تعرض لإصابة قوية خلال الفترة الأخيرة، وتحتم عليه العلاج خارج السعودي في أحد المراكز المتخصصة للتأهيل البدني من الإصابات.

وغاب الزبيدي عن مباريات التعاون منذ يوم 19 ديسمبر الماضي، مما كلف سكري القصيم فقدان واحد من أهم لاعبيه.

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ووفقًا لما أكده اللاعب أنه جاهز للعودة لتدريبات الفريق خلال الأسبوع المقبل، من أجل الاستعداد للمشاركة في المباريات.

وقال الزبيدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات": "الأسبوع الجاي أدخل مع الفريق بإذن الله.. دعواتكم".

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وأضاف لاعب التعاون: "مبروك لفخر القصيم مبروك لجمهور السكري.. شكرًا لرجال التعاون على الروح"، مشيرًا لفوز فريقه على الشارقة الإماراتي آسيويًا.

وكان التعاون حقق الفوز على الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.