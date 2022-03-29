الرئيس يتدخل .. مكافأة ضخمة من مقدونيا لحرمان رونالدو من كأس العالم

يملك عناصر منتخب مقدونيا الشمالية فرصة ذهبية اليوم في الصعود إلى كأس العالم قطر 2022، حيث يواجه المنتخب البرتغالي في المباراة الفاصلة.

وكان منتخب مقدونيا الشمالية قد استطاع الفوز على المنتخب الإيطالي في آخر اللحظات من اللقاء التاريخي الماضي.

وأعلن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاسيفسكي أن في حالة تأهل منتخب بلاده، سيحصل لاعبيه على مكافأة قدرها 500 ألف يورو.

حيث أدى فوز مقدونيا الشمالية المفاجئ خارج أرضه على إيطاليا في نصف نهائي كأس العالم الأسبوع الماضي إلى مواجهة غير متوقعة ضد البرتغال.

بينما فازت البرتغال على تركيا 3-1 يوم الخميس لتكون على بعد مباراة واحدة من مونديال قطر 2022.

وكان كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي قد تحدث عن المواجهة المرتقبة وطالب الجماهير بتشجيع اللاعبين بشكل قوي في المباراة الفاصلة أمام مقدونيا الشمالية.

حيث قال: "أنا أحث الجماهير. أريد أن نريهم الجحيم في ملعب الدراجاو"

وواصل: "ذهبت إلى الفراش الليلة الماضية وأنا أفكر في أنني أريد أن يغلق الاستاد الموسيقى من أجل نشيدنا الوطني والسماح للجماهير بغنائه لإظهار شغفنا وقوتنا واتحادنا حول هدف الوصول إلى كأس العالم. إذا ظهر جمهورنا بالطريقة التي يمكنهم بها، فسننتصر يوم الثلاثاء".

قبل أن يضيف: "غدا نهائي ونحن مستعدون".

وأوضح: "المفضل؟ لا أفهم ذلك تمامًا، لكنني أعتبر نفسي دائمًا المفضل، سواء في المنزل أو في الخارج".

وأردف: "نحن نعلم بالفعل أننا إذا فزنا سنذهب إلى كأس العالم، وإذا خسرنا، فإننا نخرج".

واختتم: "تقع على عاتقنا مسؤولية أن نكون إيجابيين ونفوز بالمباراة. لقد فاجأت مقدونيا الجميع وفعلت ذلك في العديد من المباريات، لكنني أعتقد أنها لن تفعل ذلك أمامنا، ستكون البرتغال أفضل وسنذهب إلى كأس العالم".

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي سيواجه منتخب مقدونيا الشمالية في ملعب الدراجاو الليلة، في المباراة النهائية الفاصلة في حسم بطاقة التأهل للمونديال.

اقرأ أيضًا..

تاريخ جديد وإنسانية نادرة .. لهذا يجب أن يستمر مانشيني مدربًا لإيطاليا!

على غرار دوري السوبر .. "يويفا" يدرس منح مقاعد مضمونة للأندية التاريخية

هكذا جعل تشافي جماهير برشلونة تحلم .. لقب الدوري بين الأندلس والعاصمة!