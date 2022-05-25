الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي: هالاند كان سيحصل على المال مع ريال مدريد!

سيلعب هالاند مع مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل، حيث كان المهاجم أحد الأسماء الكبيرة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية وعلى الرغم من اهتمام عمالقة أوروبا بالتعاقد معه إلا أنه اختار الانتقال إلى كتيبة بيب جوارديولا.

ومن المُقرر أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً على 385 ألف جنيه استرليني أسبوعياً لكن فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي يعتقد أن هذا ليس السبب وراء تفضيله السيتي على بعض أكبر الأندية في أوروبا.

وقدم إرلينج هالاند موسماً إستثنائياً مع بوروسيا دورتموند 2021-2022 حيث خاض 24 مباراة بالدوري الألماني نجح من خلالها في تسجيل 22 هدفًا بينما أرسل 8 تمريرات حاسمة، وفي دوري أبطال أوروبا شارك في 3 مباريات تمكن من خلالها في تسجيل 3 أهداف.

سوريانو ينفي انضمام هالاند إلى السيتي بسبب المال

وقال رئيس مانشستر سيتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد اختارنا، رأيتم أرقام التحويل وهي معقولة للغاية، الراتب الذي ندفعه له هو ما نستطيع تحمله وما يتوافق معه".

وتابع: "لقد شرحنا له المشروع ولكن كان من الممكن أن يحصل على المال من قبل مانشستر يونايتد أو بايرن ميونخ أو ريال مدريد لكنه حسم موقفه بالنادي الذي يرغب في الانتقال له ونحن سعداء باختياره".

كما قدم الرئيس التنفيذي للسيتي تفاصيل عن الأسباب التي دفعتهم للتعاقد مع المهاجم النرويجي: "هدفنا هو كرة القدم، اللعب بشكل جيد والفوز أكثر من النجوم".

وأكمل: "افتقرنا إلى مركز المهاجم، كان لدينا شخص رائع مثل سيرجيو أجويرو، لقد كنت أبحث عن بديل لأكثر من عام وهو إرلينج هالاند".

وفيما يتعلق بالانفاق الكثير في سوق الانتقالات رد قائلاً: "إذا نظرت إلى دخل الأندية الإنجليزية، فإن الدخل الأكثر ربحاً هو مانشستر يونايتد، سترى أن يونايتد أنفق أكثر وأن السيتي قد فاز بـ 11 لقباً في السنوات الأخيرة ويونايتد فاز بلقب أو اثنين".

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