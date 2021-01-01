الريان يضرب موعدًا مع الوكرة بنهائي كأس أوريدو بالفوز على الغرافة

الريان يصعد إلى نهائي كأس أوريدو

حقق فريق نادي الريان الفوز على نظيره الغرافة الفوز بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي كأس أوريدو القطري، ليتأهل إلى نهائي البطولة، ليواجه فريق الوكرة.

تقدم يوهان بولي بالهدف الأول لفريق الريان بالدقيقة 18، وذلك طريق تسديدة، استغلها من عرضية أرسلها الجزائري ياسين براهيمي من ركلة ركنية.

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وأضاف بولي الهدف الثاني له ولفريقه الريان، بالدقيقة 36 من زمن المباراة، بعد خطأ دفاعي فادح، نجح فيه لاعب الريان في قطع الكرة، ليرسلها إلى بولي الذي اخترق الدفاع وسدد الكرة في المرمى.

هدف رائع سجله محمد جمعة لاعب نادي الريان في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، بعد تسديدة رائعة من الجهة اليسرى، أسكنت شباك نادي الغرافة.

وبذلك يصعد الريان لمواجهة الوكرة الذي انتصر هو الآخر على السيلية بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت أمس السبت.

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة القادم على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، لتحديد الفريق المتوج ببطولة كأس أوريدو القطري.