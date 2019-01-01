الريان القطري يستهدف التعاقد مع الإسباني راؤول جارسيا

ضمن العديد من الصفقات المنتظر اتمامها

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية قطرية عن دخول اللاعب الإسباني راؤول غارسيا لاعب وسط نادي وسط أتليتك بلباو الإسباني ضمن اهتمامات مسؤولي نادي الريان القطري.

صحيفة "استاد الدوحة" القطرية أشارت إلى أن اللاعب قد يكون صفقة جديدة لنادي الريان في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وأضافت أن نادي الريان يرغب في ضم اللاعب قبل الموسم المقبل، ضمن العديد من الصفقات المنتظر إتمامها من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

هذه الصورة تحتوي على لاعبين يحبهم جميع عشّاق كرة القدم! 😍⚽️ pic.twitter.com/7rDBXRajYh — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 21, 2019

وتسعى إدارة الرهيب للعودة إلى الواجهة من جديد بعد موسم مخيب للآمال محلياً وآسيوياً، حيث هاجمت الجماهير إدارة النادي بشكل واضح.

الريان كان قد أنهى الموسم الحالي محتلاً المركز الرابع في دوري النجوم وخرج من الدور نصف النهائي لكأس الأمير، كما ودع دوري أبطال آسيا من مرحلة المجموعات.

محمد بن فيصل يُدافع عن نفسه ويُهاجم بعض الإعلاميين

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ32 عاماً قدم موسم جيد مع أتليتك بلباو، حيث خاض 34 مباراة في الدوري الإسباني لهذا الموسم وسجل تسعة أهداف.