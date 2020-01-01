الريال ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة 37 من الدوري الإسباني 2019-2020، والتي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو

ريال مدريد 0 × 0 فياريال

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الآن تنطلق المباراة.. ريال مدريد للتتويج باللقب الغالي وفاريال للقتال على آخر الآمال في المركز الرابع..

تشكيلة فياريال:

التشكيل | 3-2-2-2-1

سيرخيو أسينخو

باو توريس - سفيان شاكلة - ماريو جاسبار

روبين بينا - تشافي

مانويل مورلانيس - أندري زامبو

صامويل تشوكويزي - موي جوميز

جيراردو مورينو

البدلاء : سانتي كازورلا - سيرخيو لوزانو - مانو تريجوريس - فيستني إيبورا - أليكس بينا - فيرناندو نينو - برونو سوريانو - أندريا راتيو - خافيير أونتيفيروس - أندرياس فيرنانديز - ألبيرتو مورينو - راؤول ألبيول

¡Once inicial del Submarino en el #RealMadridVillarreal 💪! ¡Estos son los futbolistas que se enfundarán la grogueta desde el inicio 💛! pic.twitter.com/VhLnrbRKW8 — CF (@VillarrealCF) July 16, 2020

تشكيلة ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - داني كارفخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

إيدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو

البدلاء : لوكا يوفيتش - براهيم دياز - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - جاريث بيل - ناتشو - إيسكو - فيديريكو فالفيردي - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - ألفونسو أريولا - فينيسيوس جونيور

تأتي أهمية هذه المباراة للريال بأنها قد تكون الحاسمة للقب هذا الموسم، فالملكي يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، متفوقًا على برشلونة الوصيف بأربع نقاطٍ كاملة، وهو ما يعني أن الفوز سيذهب باللقب للبلانكوس دون النظر لنتيجة مباراة الكتلان.

قد يحسم أيضًا التعادل بل وحى الخسارة لقب الليجا لريال مدريد أيضًا، لكن ذلك سيعتمد على نتيجة مباراة برشلونة ضد أوساسونا، ففي حالة تعادل البرسا أو خسارتهم سيذهب اللقب للريال، أما الفوز فسيرجيء كل شيء للجولة الأخيرة من الدوري الإسباني .

سيدخل فياريال المباراة بدوافع مختلفة، وهي الحفاظ على المركز الخامس الذي يحتله بـ57 نقطة لضمان التأهل للدوري الأوروبي، فخلفه ملاحقين قويين هما خيتافي وريال سوسييداد بفارق 3 نقطة، وسيسعى للحصول على نقطة واحدة تؤمن له المشاركة في البطولة الأوروبية حتى لو فقد المركز الخامس.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في الجولة 37 من الدوري الإسباني .