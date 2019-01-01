ميسي يسجل ويقود الأرجنتين لإسقاط البرازيل في السوبر كلاسيكو

قمة مثيرة بين قطبي أمريكا الجنوبية في الرياض

نجح المنتخب الأرجنتيني الأول، في الفوز على نظيره البرازيلي بهدف دون رد، بقمة السوبر كلاسيكو التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

المواجهة الودية خاضها الثنائي بالمملكة العربية السعودية، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في إطار فترة التوقف الدولي الحالية.

البرازيل بقيادة مدربها تيتي أشركت أليسون نجم ليفربول بحراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي أليكس ساندرو، تياجو سيلفا، إيدير ميليتاو ودانيلو.

وبالوسط جاء لوكاس باكيتا، كاسيميرو، آرثور وفي الهجوم ويليان وجابرييل خيسوس وروبرتو فيرمينو.

وعلى الجانب الآخر فقاد نجم برشلونة ليونيل ميسي كتيبة الأرجنتين ، بجوار مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز، ومن خلفه رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، لوكاس أوكامبوس وجيوفاني لو سيلسو بفريق المدرب ليونيل سكالوني.

الدقيقة العاشرة شهدت فرصة سانحة للبرازيل من أجل افتتاح التسجيل بركلة جزاء، ولكن خيسوس سددها بجوار القائم ليستمر الوضع كما هو عليه.

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ميسي رد على مهاجم مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة عشر، حيث أهدر ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، ولكنه قام بمتابعتها بعد تصدي رائع من أليسون ليحرز الهدف الأول لبلاده.

الشوط الثاني شهد العديد من التغييرات، حيث دخل كل من فيليب كوتينيو، فابينيو، رينان لودي، ريتشارليسون ورودريجو من البرازيل.

وعلى الجانب الآخر أشرك سكالوني كل من أكوننا ونيكولاس جونزاليز بدلاً من لو سيلسو وأوكامبوس، بالإضافة لنزول جويدو رودريجيز ونيكولاس دومينيجيز ولوكاس ألاريو، في محاولة من الطرفين لتنشيط صفوفهما.

الاستحواذ كان لصالح البرازيل بشكل أكبر، ولكن الخطورة والتسديد على المرمى جاء من نصيب التانجو الذي خرج فائزاً بهدف ميسي الوحيد.

وتستعد الأرجنتين لمواجهة ودية قوية يوم 18 نوفمبر الجاري أمام أوروجواي، بينما تلعب البرازيل ضد كوريا الجنوبية في 19 من نفس الشهر.