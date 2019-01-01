الرياح تّحول ملعب "الكمار" الهولندي إلى كابوس

مشهد صادم في ملعب "آفاس"

كشفت وسائل الإعلام الهولندية، عن الكارثة التي لحقت بملعب "الكمار" الهولندي، جراء عاصفة رياح شديدة، على إثرها انهار سقف أحد مدرجات الملعب.

وأظهرت الصور، مشاهد "مروعة" للانهيار، الذي خّلفته العاصفة ووصل لحد سقوط سقف بأكمله على المقاعد، ويقال إنه سقف المدرج الخاص بالمقصورة الرئيسية للملعب.

ومن حسن الحظ، لم تسفر الحادثة عن إصابات، وذلك لعدم وجود أفراد داخل النادي آنذاك، بحسب نص البيان الذي نشرته الإدارة عبر الموقع الرسمي ومختلف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعين مع التنويه بأن النادي ما زال يبحث عن أسباب الانهيار.

وقال المدير التنفيذي روبرت أينهورن في مؤتمر صحفي "ما حدث فاجأنا جميعًا. أصبنا بصدمة كبيرة، لكن بوجه عام، نحن سعداء لعدم إصابة أحد بأذى، وفي الأيام المقبلة سنراجع الأمر مع الخبراء"، لافتًا أن الفريق لن يخوض مبارياته على الملعب قبل إعادة ترميمه بنسبة 100%.

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وبذلك، سيضطر النادي للبحث عن ملعب آخر، لاستضافة مباراة ماريوبول في الأدوار الإقصائية التمهيدية للدوري الأوروبي، المقرر لها الخميس المقبل، وأيضًا مواجهة جرونينجن في الإيرديفيسي، التي ستعقب المباراة الأوروبية بثلاثة أيام.

المثير للجدل، أنه رغم بناء الملعب عام 2006، وفي نفس الوقت مساحته لا تتسع لأكثر من 17.000 مشجع، إلا أن هذه الواقعة تعتبر الثانية، بعد حادثة اندلاع النيران في المدرجات، في مباراة ضد أتروميتوس اليوناني في الدوري الأوروبي عام 2013، وآنذاك توقفت المباراة عند الدقيقة 57، ولم تستكمل إلا في اليوم التالي.