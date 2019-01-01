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كأس آسيا

الرميثي : أتعجب من غياب الاتحاد الآسيوي عن الحفل الرسمي للبطولة

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جاءت تصريحات الرميثي خلال الحفل الرسمي للبطولة الذي أقامته اللجنة بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

عبر محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، نائب رئيس اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا عن تعجبه من غياب مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الحفل الذي أقيم مساء أمس للإعلاميين.

وجاءت تصريحات الرميثي خلال الحفل الرسمي للبطولة الذي أقامته اللجنة بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية والوفود الإعلامية المشاركة في البطولة.

الرميثي أضاف في تصريحاته للصحفيين : "الحقيقة تعجبت من غياب الاتحاد الآسيوي عن الحفل رغم أننا شركاء في تنظيم الحدث، وذلك على الرغم من دعوة الجميع سواء وفود المنتخبات المشاركة أو الاتحاد الآسيوي".

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وقال الرميثي في تصريحاته على هامش الحفل: «أستغرب غياب الاتحاد الآسيوي عن الحفل رغم أننا شركاء في التنظيم، وذلك على الرغم من دعوة الجميع سواء وفود المنتخبات المشاركة أو الاتحاد الآسيوي".

وأكمل الرميثي تصريحاته  : " وآمل أن يكون لهم عذرٌ مقنعٌ في ظل سير كل الأمور بين اللجنة المنظمة المحلية والاتحاد الآسيوي على ما يرام".

وأنهى المسؤول الإماراتي تصريحاته قائلاً : "أتمنى ألا يكون عدم حضور الاتحاد الآسيوي مرتبطاً بالانتخابات، وقد يكون لهم أسبابهم، ودائماً نحاول إيجاد الأعذار في مثل هذه المواقف".

يُذكر أن محمد خلفان الرميثي رئيس هيئة الرياضة، قائد عام شرطة أبوظبي، سيكون منافساً للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وسعود المهندي على رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

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