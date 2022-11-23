الركراكي يعترف: كرواتيا قيدتنا وأجبرتنا على الركض كثيرًا

الجمهور انتقد الجانب الهجومي للمغرب أمام كرواتيا وهو ما أيده الركراكي

اتفق وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، مع الانتقادات التي نالت فريقه عقب التعادل أمام كرواتيا، مؤكدًا أنه لم يقدم الأداء الهجومي المطلوب، رغم اقتناعه بالتعادل.

أسود الأطلس افتتحوا مشوارهم في المونديال اليوم الأربعاء، بالتعادل أمام وصيف مونديال 2018، سلبيًا دون أهداف.

وقال الركراكي، عقب المباراة في تصريحاته لقناة "الكاس" القطرية: "كرواتيا فريق قوي جدًا، بل هو الأفضل في المجموعة والبطولة، ويمتلك لاعبين كبار، هم احتفظوا بالكرة، وهذا تطلب منا الجري بصورة أكبر، وحجمنا هجوميًا، بجانب أننا خسرنا الكرة في الوسط الملعب".

وأضاف: "لكن يظل التعادل أمام فريق بهذا الحجم نتيجة إيجابية، وحافظ على الروح العالية للاعبين".

يذكر أن المغرب تلتقي في المباراة المقبلة بمنتخب بلجيكا في 27 من الشهر الجاري.