الرحيل عن الهلال يقترب - كورينثيانز يُغري إدواردو

ينتهي عقد إدواردو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي

يبدو أن رحيل كارلوس إدواردو عن صفوف الهلال سيكون إلى الدوري البرازيلي، وذلك بعدما أكدت تقارير رغبة نادي كورينثيانز البرازيلي في ضم اللاعب.

وينتهي عقد إدواردو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، وأصبح لاعبًا حرًا ويمتلك حرية التوقيع لأي نادٍ مجاناً.

تقارير برازيلية أشارت إلى أن نادي كورينثيانز أصبح قريبًا من حسم صفقة انتقال كارلوس إدواردو المحترف البرازيلي بنادي الهلال مقابل 4.5 مليون يورو لثلاثة مواسم.

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ولم تتناقش إدارة الزعيم حتى الآن مع اللاعب ولم تحسم موقفها سواء بتجديد عقده أو عدم بقاءه داخل جدران الأزرق.

وبحسب التقارير فأن كورينثيانز سيجد منافسه مع الأهلي السعودي ونادي شباب الأهلي دُبي والعين الإماراتيين للتعاقد مع كارلوس إدواردو في صيف 2020.

يذكر أن كارلوس إدواردو شارك مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أُقيمت في قطر، وساهم في احتلال أزرق العاصمة للمركز الرابع.