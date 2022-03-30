"الرحلة" .. تعرف على الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر

كشفت "أديداس" اليوم، الأربعاء 30 مارس، عن كرة الرحلة وهي الكرة الرسمية المستخدمة في بطولة كأس العالم في قطر 2022، كما تعتبر المرة الـ14 التي تٌصنّع فيها "أديداس" كرة المونديال.

"الرحلة" مصممة لدعم أعلى سرعات اللاعبين، إذ تتحرك الكرة أسرع من أي كرة سبق وظهرت في المونديال عبر التاريخ، وهذا ما تجلى في تصريح مديرة التصميم في "أديداس" فرنزيسكا لوفيلمان حينما قالت: "اللعبة تزداد سرعة، ومع تسارعها تصبح الدقة واستقرار حركة الكرة أمر بالغ الأهمية، وهذا ما يسمح التصميم الجديد بحدوثه، إذ تحافظ الكرة على سرعتها أثناء التحرك في الهواء. فلقد سعينا أن نجعل المستحيل ممكنًا عن طريق الابتكار الجذري لإنشاء أسرع وأدق كرة في تاريخ كأس العالم.

ما هو اسم كرة كأس العالم 2022؟ وما سبب التسمية؟

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الكرة مستوحاة من الهندسة المعمارية والقوارب الشهيرة وعلم قطر، وسوف تنطلق الكرة في رحلة نحو 10 مدن حول العالم، حيث تعمل "أديداس" على إنشاء سلسلة من المبادرات تهدف إلى المساواة وصول اللعبة إلى الجميع في المجتمعات المحلية

وستبدأ رحلة "الرحلة" من قطر، حيث سيتم الكشف عن كرة كأس بحضور كلًا من إيكر كاسياس وكاكا، أساطير كرة القدم، بجانب فرح جفري ونوف العنزي وسينضم إليهن على أرض الملعب مزيج موهوب من لاعبات كرة القدم من قطر والإمارات والسعودية ومصر وبعض لاعبي الجيل القادم من أكاديمية أسباير.

ستنطلق "الرحلة" لأول مرة على ملعب تم إنشاؤه خصيصًا لأجل حفل الكشف عن الكرة، قبل أن يتم نقلها والتبرع بها إلى نادي التحدي، بطل الدوري السعودي الأول لكرة القدم للسيدات في المملكة العربية السعودية، ليصبح جزءًا أساسيًا للفريق في الرياض، مما يحقق تأثيرًا دائمًا لهذا الفريق، الذي لا يمتلك حاليًا منشأة تدريب دائمة.

سيكون الإطلاق في قطر نقطة البداية لرحلة محتملة، حيث تسافر "الرحلة" إلى مواقع حول العالم لإنشاء سلسلة من التنشيط الهادف. يهدف كل تنشيط إلى المساعدة في وصول اللعبة للجميع، والمساواة في مجتمعات كرة القدم المحلية في مدن تشمل دبي وطوكيو وشنغهاي ومكسيكو سيتي ونيويورك، بجانب مدن أخرى.

هذه الفكرة أوضحها نيك كراجز، المدير العام لكرة القدم في أديداس بقوله: "في أديداس، نؤمن بأن الرياضة ملك للجميع، ولذلك التزمنا بوصول اللعبة للجميع وحدوث المساواة في مجتمعنا العالمي بين لاعبي كرة القدم. وكجزء من هذا الالتزام، وفي رحلتها حول العالم، ستدعم "الرحلة" المجتمعات المحلية من خلال عمليات التنشيط المصممة لإحداث تأثير دائم على مستوى القاعدة الشعبية وخارجها ".

وتابع: "نحن فخورون أيضًا بمواصلة عملنا مع مؤسسة الهدف المشترك Common Goal، مع دعم 1٪ من صافي مبيعات الرحلة لها، فمعًا وباستخدام كرة القدم كوسيلة، نعمل على دفع التغيير الاجتماعي والتأثير الهادف على حياة الشباب."

ما هو تصميم كرة كأس العالم 2022؟

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تم تصميم "الرحلة" من الداخل والخارج باستخدام بيانات ناتجة عن اختبارات صارمة في معامل "أديداس" مرتبطة بحركة الرياح داخل الملعب، وانتهى الأمر بصناعة "الرحلة" التي تمنح أعلى درجات الدقة والثبات داخل الملعب.

التصميم الداخلي CTR-CORE مبتكر للغاية، فتم ضبطه لتحسين الدقة والثبات ودعم اللعب السريع بأفضل شكل ممكن وخاصة مع تحرك الكرة في الهواء.

جلد الكرة SPEEDSHELL مصنع من مادة البولي يوريثين (PU) ويتميز بنسيج دقيق وكبير وشكل لوحة جديد مكون من 20 قطعة، مما يعزز الديناميكا الهوائية لتحسين الدقة واستقرار السرعة في الهواء وتغيير الحركة اثناء التسديد.

تم مراعاة البيئة في التصميم، فقد اختيرت جميع مكوناتها بعناية، وتعتبر "الرحلة" أول كرة في كأس العالم تُصنع باستخدام الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء فقط.

الألوان المستخدمة في التصميم تنبض بالحياة وموضوعة على خلفية لؤلؤية والتي تنعكس بشكل ساحر مع تحرك الكرة بسرعة أثناء اللعب لتظهر طيف من الألوان، وهو ما يجعل شكلها مثيرًا في المباريات.

ما هو سعر كرة كأس العالم 2022؟

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تصل سعر كرة كأس العالم 2022 - والتي يتم الكشف عنها يوم 30 مارس - إلى 140 دولار/140 يورو وستكون متاحة حصريًا عبر موقع adidas.com ومتاجر أديداس للبيع بالتجزئة حتى 12 أبريل.

ما هو دور كرة كأس العالم 2022 في الأعمال الخيرية؟

"الرحلة" هي الكرة الأولى في تاريخ كأس العالم الممتد 92 عامًا التي سوف تساهم بشكل مباشر في جمع الأموال للتأثير بشكل إيجابي على الحياة في جميع أنحاء العالم، حيث ساهمت نسبة 1٪ من صافي مبيعات "الرحلة" في مؤسسة الهدف المشترك Common Goal.

في عام 2020، أطلقت العلامة التجارية Adidas Football Collective - وهي جمعية جديدة ملتزمة بإحداث تغيير من خلال كرة القدم، وتعمل على جمع المبادرات السابقة والحالية والمستقبلية بهدف دعم الفرق ومجتمعات كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

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