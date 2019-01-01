الاتحاد العربي يحسم موعد ديربي الرجاء الوداد

الاتحاد العربي يتمسك بموعد ديربي الدار البيضاء

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إقامة مباراة الرجاء والوداد المغربيان، يوم 2 نوفمبر المقبل، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وأشارت تقارير الصحفية إلى أن الاتحاد العربي قرر إقامة المباراة في موعدها دون تغيير، رافضًا تغيير موعد المباراة.

وبعد انتشار بعض الأخبار عن النية في تغيير موعد المباراة، تمسك المنظمين إجراء المباراة في موعدها وتوقيتها السابق، في تمام الثامنة بتوقيت المغرب.

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ولا توجد أي نية من جانب الجهات الأمنية في المغرب، أو نادي الرجاء المضيف لتغيير توقيت المباراة، كما تم نشره بإقامة المباراة بعد الصعر بساعة.

وستقام المباراة بمدرجات كاملة العدد، على أن يتم طرح التذاكر قبل يومين من اللقاء، حيث تم الاتفاق بين الرجاء والوداد على السماح لأصحاب البطاقات السنوية لحضور المباراتين.