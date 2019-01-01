الرجاء المغربي يفتح كشف حساب لباتريس كارتيرون

باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي المصري والحالي للرجاء البيضاوي تحت المنظار

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

فتح نادي الرجاء البيضاوي المغربي كشف حساب لمدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب سوء النتائج التي يمر بها الفريق.

وكان باتريس كارتيرون قد تولى تدريب الرجاء البيضاوي منذ بداية ديسمبر الماضي بعدما تمت إقالته من تدريب النادي الأهلي المصري.

وسقط الرجاء في فخ التعادل السلبي أمام أوتو دويو الكونغولي في كأس الاتحاد الأفريقي، وأمام يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لمثلها في الدوري المغربي.

⭕️ متبقي دقائق قليلة على إغلاق سوق الانتقالات 🚪

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من ستختار؟ 👀



وفي حالة كان أحد هؤلاء لاعبًا بالفعل في فريقك المفضل فمن ستختاره لـ يزامله🤔 pic.twitter.com/hQa9yePASx

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وأدت هذه النتائج إلى تحرك داخل مجلس إدارة الفريق، بعد الانتقادات الجماهيرية للاعبين وكذلك الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

وعقد جواد الزيات رئيس مجلس إدارة الفريق اجتماعًا مع الجهاز الفني برئاسة باتريس كارتيرون من أجل الوقوف على أسباب هذا التراجع.

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وقدم كارتيرون دوافع وتبريرات لهذه النتائج، في إطار سعي الإدارة لمعرفة سبب الخلل، وذلك بعد اجتماعها مع الجهاز الطبي الأسبوع الماضي.