الرائد يعلنها: مستمرون في احتجاجنا ضد حمد الله

الاتحاد والرائد تقابلا في الجولة الثالثة من دوري روشن، والقضية مستمرة رغم رفض الاحتجاج الأول

رغم مرور قرابة الشهرين على المباراة إلا أن نادي الرائد لا يزال يسلك الطرق القانونية، اعتراضًا على مشاركة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مطلع الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

المباراة أقيمت في التاسع من سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الثالثة، وانتصر بها العميد بهدف نظيف، سجله المدافع المصري أحمد حجازي، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وعقب المباراة، اعترض الرائد على مشاركة حمد الله، إذ شهدت مشاركته لأول مرة في الموسم، بعد تعليق إيقافه من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، على خلفية قضية التسجيلات، لكن اعتراضه قوبل بالرفض من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

لكن فهد المطوع؛ رئيس الرائد، يؤكد أن قضيته ضد اللاعب مستمر، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب sbc": "لا يوجد شيء ينتهي إلا بصافرة الحكم، القضية لم تنته بالنسبة لنا، القضية لا تزال منظورة ونحن مستمرون بها، لذلك لا يمكنني الحديث عنها، سنصل لآخر نقطة لأننا على حق، ويجب أن نصل للنهاية".

يذكر أن مركز التحكيم قرر وقتها تعليق إيقاف حمد الله؛ الذي فرضته عليه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لحين الانتهاء من التحقيق في الشكوى المقدمة ضده وضد الاتحاد من نادي النصر، بداعي دخول العميد في مفاوضات مع المغربي خلال فترة سريان عقده مع العميد.