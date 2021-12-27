الرائد والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

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الرائد 1 × 0 الأهلي

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60' الأهلي يواصل السيطرة على الكرة في منتصف ملعب الرائد، دون خلق أي خطورة، وفي المقابل يعتمد أصحاب الأرض على المرتدات، في استغلال لسرعات فوزير والبركاوي، لكن دفاع "الراقي" ينجح في التصدي للمحالاوت القليلة لأصحاب الأرض.

50' لا جديد على مستوى النتيجة، الأهلي يسيطر على الكرة في الدقائق الماضية، لكن دون أي تهديد حقيقي على مرمى الرائد.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم الرائد على الأهلي بهدف دون رد.

45' حكم المباراة يحتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الأول.

40' المباراة على صفيح ساخن، لكن في وسط الملعب، واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

36' يا ربااااااااااااااااااااااااه، محمد العويس يقف وحيدًا في وجه محاولات الرائد، بعد أن تصدى لانفراد كريم البركاوي ثم تسديدة فوزير، وسط أخطاء فادحة من دفاع الأهلي.

30' الأهلي يسيطر على الكرة في الدقائق الماضية، لكن دون تهديد مرمى الرائد بأي هجمة خطيرة، وغياب الحلول الهجومية للاعبي "الراقي".

20' لا جديد على مستوى النتيجة، والرائد يحاول جاهدًا إضافة هدف جديد يعزز به تقدمه.

17' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الرائد يفتتح التسجيل بهدف رائع استغل فيه أحمد الزين خطأ نوح الموسى في استلام الكرة، لينفرد بمرمى العويس، ويضع الكرة بسهولة في الشباك.

10' الأهلي لا يتمكن حتى الآن من فرض كلمته على المباراة، وغياب الفاعلية الهجومية من الجانبين.

5' بداية هادئة للقاء من جانب الفريقين.

انطلاق المباراة

تشكيل الرائد:

التشكيل| 4-4-2

أحمد الرحيلي

عقيل بلغيث - عبد الله الفهد -رينيه سانتوس - منصور الحربي

محمد فوزير - سلطان الفرحان - إدواردو هنريكي - أحمد الزين

إيدير لوبيز - كريم البركاوي

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد العويس

محمد خبراني - دانكلير بيريرا - عبد الباسط هندي - أليوسكي

نوح الموسى - علي الأسمري

هيثم عسيري - حسين المقهوي - عبد الرحمن غريب

محمد المجحد

ويحتل الرائد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، من الفوز في خمس مباريات وثلاثة تعادلات، فيما خسر خمس مباريات.

أما الرائد، فيدخل المباراة وعينه هو الآخر على العودة إلى الانتصارات، بعد تعادل أمام النصر ثم الخسارة من الشباب في آخر جولتين.

ويحتل الأهلي المركز 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات وستة تعادلات، فيما خسر أربع مباريات منذ بداية الموسم.

الأهلي يدخل المباراة بحثًا عن استعادة الذات، بعد أن خسر آخر مباراتين له في الدوري السعودي للمحترفين، أمام أبها والنصر على الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الرائد والأهلي، والتي تقام على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة 14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.