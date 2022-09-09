الرائد والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

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الرائد 0X 0 الاتحاد
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الرائد - الاتحاد
الجمعة 9 سبتمبر 2022،
مدينة الملك عبد الله الرياضية
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45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
44' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.
36' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الطرفين.
30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول وتوقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.
24' خروج أحمد شراحيلي للإصابة ومشاركة أحمد بامسعود بدلًا منه.
19' توقف المباراة لإصابة أحمد شراحيلي.
13' أووووه أخطر فرص المباراة تبادل التمريرات بين رومارينيو وحمد الله، ووصلت إلى رومارينيو الذي سدد تسديدة قوية ولكنها ارتطمت بالعارضة.
9' بداية هادئة للمباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.
5' مرور خمس دقائق والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.
0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.
تشكيل الاتحاد:
التشكيل| 3-4-3
مارسيلو جروهي
أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - عمر هوساوي
حمدان الشمراني - إيجور كورنادو - طارق حامد - عبد الرحمن العبود
رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - هيلدر كوستا
📋| إليكم قائمتنا في مواجهة #الاتحاد_الرائد 👇 pic.twitter.com/I823X2PKXA— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 9, 2022
تشكيل الرائد:
التشكيل| 3-4-1-2
سيلفيو لونج
عبد الله الفهيد - محمد سالم - بابلو سانتوس
محمد فوزير - سلطان فرحان - داميان جوكوفيتش - عوض خميس
أليكساندر ميتريتا
جوليو تفاريس - رائد الغامدي
🔢 | قائمة #الرائد في لقاء اليوم ضمن #دوري_روشن_السعودي #الرائد_الاتحاد— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) September 9, 2022
بالتوفيق لرائدنا 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/ceCkDQI4ED
الاتحاد سقط في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق، بعد فوز عريض على العدالة في الجولة الأولى، ويريد تصحيح الأوضاع سريعًا بالخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الرائد لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.
على الجانب الآخر، الرائد يدخل المباراة بعد فوز هام على الوحدة، ويريد استغلال عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الرائد والاتحاد، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على مدينة الملك عبد الله الرياضية.
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