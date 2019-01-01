الراهب وصوماليا ينسحبان من معسكر الشباب

الشباب يحضر لمنافسات الموسم المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انسحب الثنائي حسن الراهب والمحترف البرازيلي صوماليا من معسكر الشباب التحضيري للموسم المقبل ويعودان للرياض بسبب الإصابة.

ويقيم الشباب معسكراً في ألمانيا وهولندا تحضيراً للموسم الجديد للكرة السعودية الذي ينطلق الشهر المقبل.

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وتعرض صوماليا لتمزق في عضلة السمانة من الدرجة الأولى حسبما كشفت تقارير، بينما أصيب الراهب بتمدد في عضلة الفخذ.

وقرر الجهاز الفني والطبي إعادة اللاعبين إلى الرياض لبدء البرنامج العلاجي وتجهيزهما لبداية منافسات الدوري.

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ويستعد الشباب لخوض ثالث مواجهاته الودية، اليوم السبت، أمام فريق غو أهيد إيغلز الهولندي بملعب الأخير.