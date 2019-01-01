الراهب: جاهز للمشاركة أمام شباب الأردن وسنؤكد صعودنا

مواجهة قوية بين الشباب السعودي وشباب الأردن في البطولة العربية

تحدث حسن الراهب مهاجم الشباب السعودي على استعدادات فريقه لمواجهة شباب الأردن، ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكان الشباب قد حقق فوزًا هامًا على شباب الأردن في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ليضع قدمًا في الدور المقبل من منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال,

وقال الراهب في تصريحات صحفية: "أنا جاهز لخوض مواجهة شباب الأردن بكل قوة، جاهز بدنيًا وذهنيًا، وتحت رهن إشارة المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون".

وأضاف: "الشباب قادر على التتويج بكأس محمد السادس الموسم الحالي وهي البطولة الذي سيعود بها الفريق مرة أخرى إلى منصات التتويج من جديد خلال الفترة المقبلة".

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وتابع الراهب تصريحاته: "مباراة الإياب هي شوط ثاني والحاسم في التأهل إلى دور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وعلينا تأكيد الصعود".

ويسعى الشباب للسير قدمًا نحو لقب البطولة للتتويج بها من أجل العودة للبطولات من جديد بعد غياب طويل منذ أخر لقب حصل عليه الليوث بشكل عام.

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