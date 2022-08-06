الرافعة الرابعة لا تكفي؟ .. عقد رعاية جديد لبرشلونة لتسجيل الصفقات

النادي الكتالوني يقترب من عقد رعاية جديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة على وشك التوقيع على عقد رعاية جديد يضم للنادي الحصول على 20 مليون يورو إضافية في الموسم الواحد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن العقد الجديد سيكون مع شركة أوكرانية متخصصة في العملات المشفرة، وستضع إعلانها على كتف القميص الحالي للفريق.

العملية تم الاتفاق على كافة تفاصيلها ولا يتبقى سوى بعض اللمسات الأخيرة على العقد قبل أن يتم الإعلان عنه في الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت تقارير أخرى من صحيفة "سبورت" أن النادي يتفاوض على بيع حوالي 24.5% من إجمالي حقوقه وملكيته لـ "بارسا ستديوز" مقابل مبلغ يصل إلى حوالي 100 مليون يورو، والأقرب حتى الآن للحصول على تلك النسبة هو صندوق "GDA luma" والذي كان يحاول الفوز بالرافعة الاقتصادية الثالثة قبل أيام.

بالرغم من ذلك يملك النادي عدة عروض أخرى، أبرزها من "Socios" الذي فاز بالرافعة الثالثة، لكن لا يبدو أنه سيفوز بالرابعة.

النادي لا يزال في حاجة للمزيد من التحركات في الأيام المقبلة حتى يستطيع تسجيل الصفقات الجديدة التي ضمها خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن النادي الكتالوني قد قدم أوراقه لتسجيل الصفقات الجديدة لكن رد رابطة الدوري الإسباني جاء سلبيًا.

جدير بالذكر أن برشلونة مرتبط في الوقت الحالي بعدة صفقات جديدة على رأسها ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي الإنجليزي.