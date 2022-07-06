"الرافعة الاقتصادية الثانية" تهدد 12 لاعبًا من برشلونة بالرحيل!

النادي الكتالوني بدأ مجزرة اللاعبين

ينتظر العديد من لاعبي برشلونة الذين أبلغهم تشافي هيرنانديز بعدم الاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة مصيرهم في الميركاتو الصيفي، فيما يؤكد رئيس برشلونة جوان لابورتا بوضوح أن هناك مرحلة قوية لرافعة اقتصادية مقبلة ينتظر أن يكون اللاعبون الراحلون والقادمون أساسها المستقبلي.

ففي تقديم الإيفواري فرانك كيسيه لاعبًا لبرشلونة، شرح لابورتا كيف يأمل في أن تكون الرافعة الاقتصادية الثانية عونًا لدعم الصفقات المقبلة في الميركاتو الصيفي.

وقال لابورتا إن "الرافعة الثانية سوف تجعلنا نستطيع معادلة الوضع، اللاعبون الذين لن يعتمد عليهم المدرب سيفهمون أن هذا أفضل، وسيصل لاعبون آخرون في مواقعهم".

وأردف: "نمتلك احترامًا عميقًا للاعبين الذين لن يبقوا، العملية بسيطة لأن اللاعبين سيحرصون دائمًا على البقاء في نوادٍ يلعبون لها".

وواصل: "سيتبقى جزء من المال من المرجح أن يقلص المديونية، ويضيف استثمارًا جديدًا لبناء فريق تنافسي، إن هذا مهم للغاية، أن نحصل على ميزانية موجبة، لقد بدأنا في العمل بالفعل".

وأردف: "جولدمان ساكس (مصرف) يتحرك بسرعة، ولذلك فإن هناك بعض الزيادة في مسألة الحقوق".

الجدير بالذكر أن كلًا من ريكي بوتش ومارتن برايثوايت وأوسكار مينجيزا وصامويل أومتيتي وكليمون لونجليه وفرانشيسكو ترينكاو وميراليم بيانيتش وموسى واجي ونيتو وري ماناج، كل هؤلاء ينتظرون السيناريو الأفضل للرحيل عن البلوجرانا سواء من الناحية المادية أو الكروية، بعد أن أبلغهم تشافي هيرنانديز بصراحة بعدم الاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة، بينما ينتظر كل من ميمفيس ديباي وفرينكي دي يونج قرارًا أخيرًا بشأن مصيرهما.

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