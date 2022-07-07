الرافعات الاقتصادية لبرشلونة.. أهداف لابورتا وأليماني وتشافي قبل بداية موسم 2022-2023

النادي الكتالوني يسابق الزمن

يسابق برشلونة الزمن لإنهاء أزمته الاقتصادية ودخول الموسم المقبل بأفضل حال من الناحية الفنية والتسويقية، ولذلك يستهدف إنهاء الرافعة الاقتصادية الثانية حاسمًا بعض الملفات الهامة.

خلال مؤتمر تقديم الإيفواري فرانك كيسيه لاعبًا لبرشلونة، قال لابورتا إن الجزء المتعلق بالبث التليفزيوني وحقوقه التي تستهدف الرافعة الثانية أن تصل إلى 15% من عمليات البيع، قد يتم بشكل أبطأ من الرافعة الأولى.

بدوره، يرى ماتيو أليماني، المدير الرياضي للفريق، أن الأولوية الاقتصادية الحالية تتمثل في تسجيل اللاعبين المتاحين والذين سيتم التجديد معهم وأيضًا القادمين إلى صفوف الفريق قبل 12 أغسطس، أي قبل يوم واحد من افتتاح مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2022-2023 أمام رايو فايكانو.

لابورتا قال إن الهدف الرئيس من الرافعة الثانية هو الوصول إلى التعادل التام في فريق الكرة بنسبة 1:1 بحيث يذهب اللاعبون المراد رحيلهم بقيمة تكون كافية لجلب الصفقات الجديدة للبلوجرانا.

تشافي من ناحيته سيكون سعيدًا إذا تم الوصول إلى الموسم المقبل وهو حاصل على كوندي وليفاندوفسكي ورافينيا مع بقاء دي يونج وتجديد عقد ديمبيلي واستمرار جافي، هذه هي الصيغة القياسية التي يطمح إليها المدرب الكتالوني.

لكن الاستمرار 5 أسابيع في الموسم التحضيري دون إتمام هذه الأمور بنسبة 100% يمثل تحديًا لبرشلونة، الذي يسابق الزمن حرفيًا لإنهاء كل هذه الملفات الاقتصادية العالقة، والتي تركها له "الدين الاقتصادي الموروث" بحسب لابورتا.

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