الرائد ينهي اتفاق مع مدافع كولومبي

الرائد يسعى لحسم موقف الأجانب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الرائد السعودي أتم اتفاقه مع مدافع أجنبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الرائد قد دخل في مفاوضات بعض اللاعبين مؤخرًا من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الرائد أتم اتفاقه مع الكولومبي إيزيكيل بالوميكي، لضمه خلال الصيف الجاري.

وأشارت التقارير أن بالوميكي كان خلال الـ6 أشهر الأخيرة في نادي إسبانولا التشيلي وشارك معهم في 13 مباراة في الدوري المحلي هناك.

ويسعى الرائد لتدعيم صفوف دفاعه بالإعلان الرسمي عن هذه الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحاول الرائد في الوقت الحالي، إبرام صفقتين أجنبيتين، في مركزي المهاجم وصانع الألعاب ليكمل عدد الأجانب في قائمته بالموسم الجديد.