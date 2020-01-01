الرائد يسعى للتعاقد مع محمد بن يطو

الرائد يسعى لتدعيم خط الهجوم

يسعى فريق الرائد في تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل الحفاظ على الأداء الذي يقدمه الفريق وتحسين المركز.

الرائد يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 2 وتلقى 4 هزائم.

ويرغب الرائد في التعاقد مع مهاجم جديد من أجل تجديد دماء خط الهجوم في النصف الثاني من الموسم، خاصًة مع تراجع مستويات بعد الفرق الأخرى.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الرائد يسعى لضم الجزائري محمد بن يطو، مهاجم الوكرة القطري، لتدعيم هجوم الفريق فيما تبقى من الموسم.

وأشارت الصحيفة أن الرائد يسعى لضم بن يطو ليكون بديلًا للكولومبي ماركو بيريز خاصًة وأن اللاعب راتبه مكلف لإدارة النادي.

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ويفاضل الرائد بين إعارة بيريز أو فسخ التعاقد نهائيًا خلال المرحلة المقبلة، وضم بن يطو، خاصًة وأن اللاعب الجزائري وافق ورحب بالانضمام للرائد.

الرائد حقق الفوز في أخر مبارياته أمام الفيصلي بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة الأهلي الخميس المقبل.