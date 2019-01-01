الرائد يحبط ريمونتادا الحزم في الدوري السعودي للمحترفين

الرائد يحقق فوزًا هامًا على الحزم

حقق الرائد فوزًا مثيرًا على نظيره الحزم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي أقيم على ملعب "نادي الحزم".

بعد تقدم الرائد بثلاثة أهداف نظيفة كاد أن يعود الحزم ولكن سجل هدفين فقط وانتهت المباراة بتحقيق الرائد 3 نقاط هامة في مشواره بالدوري.

أحرز فوزير الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 21 ليواصل التألق مع الرائد خلال الموسم الحالي، وأضاف الثاني أرنادو دجوم في الدقيقة 42.

أضاف أحمد يوسف الزين الهدف الثالث للرائد في الدقيقة 56 لينهي على آمال الحزم في نقاط المباراة نهائيًا ولكن لم يكن هذا الحال.

أحرز أسامة يوسف الهدف الأول للحزم في الدقيقة 67 ليشعل المباراة ويعطي أمل لجماهير الفريق الحاضرة في ملعب اللقاء مرة أخرى.

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وبعدها بـ7 دقائق أحرز كارلوس ستراندبيرج الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 74 ليشعل ما تبقى من دقائق اللقاء ولكن تصدى دفاع وحارس الرائد لمحاولاتهم.

وارتفع رصيد الرائد في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى 14 نقطة في المركز العاشر، بنفس رصيد الحزم الذي يتواجد في المركز الثامن.